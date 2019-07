Betreuung für Schulkinder

Tauberbischofsheim.In den kommenden Sommerferien wird es wieder eine spannende und abwechslungsreiche Sommerferienbetreuung der Stadt geben. Diese findet vom 29. Juli bis 9. August sowie vom 2. bis 6. September in der Grundschule am Schloss statt.

Das Angebot richtet sich an alle Grundschulkinder und Schulkinder der fünften Klasse und unterstützt besonders berufstätige und alleinerziehende Eltern während der Ferienzeit. Die Anmeldungen sind ab sofort im städtischen Familienbüro oder auch online unter www.tauberbischofsheim.feripro.de möglich.

Wie immer werden die Kinder von erfahrenen Kräften betreut. Auf dem Programm stehen altersgerechte Spiele mit kreativen, sportlichen, spielerischen und sozialen Elementen.

Je nach Witterung sind auch Ausflüge geplant. Die Betreuung findet von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13 Uhr statt. Zwischen 7.30 und 9 Uhr können die Kinder gebracht werden. Ausflüge starten in der Regel um 9 Uhr an der Grundschule am Schloss. Die Ferienbetreuung ist sowohl wochenweise als auch tageweise buchbar.

