Betrüger am Telefon

Tauberbischofsheim.Mit teilweise abenteuerlichen Geschichten versuchen derzeit Betrüger vor allem ältere Menschen hinters Licht zu führen. Im Main-Tauber-Kreis wurden der Polizei in den vergangenen Tagen drei Fälle gemeldet, in denen sich angebliche Staatsanwälte telefonisch meldeten um Geldzahlungen einzufordern.

Angeblich seien die Angerufenen in mafiöse Machenschaften verstrickt, bei Delikten in Zusammenhang mit Kinderpornografie aufgefallen oder aber hätten an Gewinnspielen teilgenommen.

Jedes Mal forderte zum Beispiel ein angeblicher „Staatsanwalt Dr. Braun“ oder die „Staatsanwältin Schröder“ von den Betroffenen höhere Geldzahlungen, um „ihre Namen aus den Akten fernzuhalten“ oder anderen dubiosen Gründen. Das Geld sollte über Western Union beziehungsweise ähnliche Geldtransferunternehmen an Konten in der Türkei überwiesen werden. In einem Fall warnte der Mitarbeiter eines solchen Unternehmens eine 85-jährige Frau vor der Überweisung von knapp 2000 Euro. Der Mann lag richtig, als er dabei einen Betrug vermutete und die Seniorin von dem Geldtransfer abhielt.