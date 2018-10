Betrug in acht Fällen

Main-Tauber-Kreis.Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat die Ermittlungen gegen einen ehemaligen Polizeibeamten aus dem Kreis Würzburg, der früher im Main-Tauber-Kreis tätig war (wir berichteten), abgeschlossen und beim Amtsgericht Anklage wegen Betrugs in acht Fällen und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in drei Fällen beim Amtsgericht Würzburg erhoben. Dies bestätigte Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen den FN.

Betrügerisch ausgenutzt

Die Anklage wirft dem Angeschuldigten vor, ein sich aus der tatsächlich erfolgten Pflege des Geschädigten ergebenes Vertrauensverhältnis betrügerisch ausgenutzt zu haben. Besonders soll er sich unter dem falschen Vorwand, Geld für die Pflege und zur Erledigung von Verpflichtungen – vor allem für teure Medikamente oder Zahlungen an Kranken- und Pflegekasse – zu benötigen, Gelder „in die eigene Tasche“ gewirtschaftet haben. Hierbei soll er sich verschiedener Kontovollmachten bedient haben. Insgesamt soll so zwischen 5. September 2017 und 24. März ein hoher fünfstelliger Schaden entstanden sein. Der Betäubungsmittelvorwurf betrifft den unerlaubten Umgang mit Marihuana in einer Größenordnung von jeweils 100 bis knapp 200 Gramm. Das Amtsgericht habe noch nicht über die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung entschieden, so Pressesprecher Rainer Beckmann gegenüber unserer Zeitung. Dies könne noch bis Anfang 2019 dauern.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018