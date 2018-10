Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Main-Tauber-Kreis.Die SPD-Kreistagsfraktion hat einen Antrag auf Berichterstattung im Kreistag über die aktuelle Wohnraumsituation im Main-Tauber-Kreis gestellt. Der Kreistag tagt am Mittwoch dieser Woche. Als Grund für die Anfrage gibt die SPD-Fraktion Beschwerden von Bürgern an, die über Schwierigkeiten bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum berichten. Bei einem Treffen mit der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände habe sich herauskristallisiert, dass gerade Menschen mit Beeinträchtigungen von der zunehmenden Zuspitzung auf dem Wohnungsmarkt betroffen seien.

Deshalb fordert die SPD eine Analyse der aktuellen Wohnraumsituation unter Berücksichtigung unterschiedlicher Wohnformen, wie zum Beispiel der von älteren Menschen, auf Kreisebene. In den Blick sollten in einer solchen Untersuchung die unterschiedlichen Voraussetzungen im Landkreis, aufgegliedert nach Orten, genommen und die regionalen Akteure eingebunden werden. Nach Abschluss der Analyse und einem entsprechenden Bericht fordert die SPD die Reduzierung der festgestellten Defizite. Einen Lösungsansatz sieht sie in einer Vernetzung der Akteure, die idealerweise ein gemeinsames Handeln von Wohnungsbaugesellschaften, wichtigen privaten Anbietern, Verbänden und Mietervereinen nach sich zieht. red

