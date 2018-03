Bilder von Melanie Hartl ausgestellt

Anzeige

Tauberbischofsheim.Noch bis Mitte März stellt Melanie Hartl eine kleine Auswahl ihres künstlerischen Schaffens im Schaufenster der Stern-Apotheke am Marktplatz in Tauberbischofsheim aus, die schon seit Jahren vor allem lokalen Künstlern eine Plattform bietet.

Neue Projekte

Die Künstlerin studierte in Heilbronn, Heidelberg und Hamilton, Neuseeland, die Fächer Bildende Kunst und Englisch auf Lehramt. In der Vergangenheit setzte sich Melanie S. Hartl in ihrer Kunst intensiv mit der Darstellung von Mensch und Natur auseinander. Dabei beschäftigte sie sich nicht allein mit der Malerei, sondern auch mit anderen Kunstformen wie der Fotografie oder der Druckgrafik.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Realschullehrerin befasst sich Melanie Hartl in ihrer Freizeit auch immer mit verschiedenen neuen künstlerischen Projekten. Im Moment entstehen vor allem abstrahierte Bilder, in denen die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufzufinden sind.