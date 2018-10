Bischemer zeigten Herz

Tauberbischofsheim.Der Festgottesdienst an der Martini-Messe mit dem anschließenden großen Umzug der Vereine hat eine lange Tradition. Dekan Gerhard Hauk freute sich, dass zu diesem Festgottesdienst viele Vereinsmitglieder zum Mitbeten und Mitsingen gekommen waren, unter den Mitfeiernden auch Tauberbischofsheims Bürgermeister, Wolfgang Vockel und zahlreiche Stadträte.

Dekan Hauk ging in seinen Predigtworten davon aus, dass viele der Anwesenden nicht nur aus Tradition gekommen sind, sondern eine Hilfe von Gott erwarten und mit dieser zaghaften, vielleicht auch großen Hoffnung den Gottesdienst mitfeiern. Das Evangelium passe an diesem Tag zunächst eigentlich überhaupt nicht zur Martini-Messe, gehe es doch darum, alles was man habe, den Armen zu geben. Was könne man noch mehr tun, um das Ewige Leben zu gewinnen? Schließlich können man sich auch mit Reichtum nicht alle Wünsche erfüllen. Es gehe letztlich um das Wertesystem, denn mit Freundschaft, liebevollen Beziehungen und Gerechtigkeit gebe es durchaus lohnende Werte, die mit Geld nicht zu bezahlen sind, oft sei neues Denken erforderlich. Er spüre, dass Menschen wieder freier wirken, wenn sie sich ehrenamtlich engagieren. Christlicher Glauben habe etwas mit dem Lebensstil zu tun.

Die Martini-Messe verweist auf den Heiligen Martin, der für das Teilen steht, der durch das Teilen anderen geholfen hat. Damit bestehe die Hoffnung, dass die Botschaft des Hl. Martin mithelfe, sein Leben zu ihrem Leben zu machen. Am Schluss wies Dekan Hauk noch auf eine besondere Situation hin: Eine unschuldig in große Not geratene Familie benötige dringend Hilfe. Er bat bei der Kollekte um eine großzügige Unterstützung. Und diese Botschaft wurde erhört, in der Stadthalle verkündete Bürgermeister Wolfgang Vockel das Ergebnis: Mit 521 Euro Spenden konnte der Familie entsprechend geholfen werden. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Stadt- und Feuerwehrkapelle unter Leitung von Gustav Endres und dem Orgelspiel von Bezirkskantor Michael Meuser mitgestaltet. Bk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018