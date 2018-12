Björn Progl mit dem Sportehrenschild ausgezeichnet

Mit einem kurzweiligen Programm gestaltete der TV Dittigheim eine besinnliche und unterhaltsame Jahresabschlussfeier in deren Mittelpunkt Ehrungen standen.

Dittigheim. Der Vorsitzende Dieter Reichert dankte bei der Begrüßung besonders seinem Vorstandsteam und allen Helfern, Trainern, Gruppen- und Übungsleitern für ihren persönlichen Einsatz zum Wohle des Vereins.

Rückblickend zeigte er in nahezu allen Bereichen ein positives Bild auf.

Ehrungen

Die anstehenden Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder nahm Dieter Reichert zusammen mit seinem Stellvertreter Karsten Irmer vor.

Sie überreichten Ehrennadeln mit Silberkranz, für 25 Jahre Mitgliedschaft an Hans Bierbaum, Hermann Erbacher, Margit Erbacher, Diane Hammerich, Klaus Hammerich, Annemarie Kroll, Erwin Kroll, Anette Lang, Claudia Lang, Manfred Max, Monika Mott, Rolf Mott, Mario Nagel, Klaus-Dieter Olt, Marina Progl, Rolf Raabe, Daniele Rieger, Günter Rieger.

Die Nadel mit halbem Goldkranz für 40 Jahre Mitgliedschaft ging an Hans Eiler, Hubert Hartnagel, Heiko Hellmuth, Peter Herrmann, Bernd Hönninger, Gerhard Rieger, Anita Schimpf, Kurt Schimpf, Margitta Seitz, Martha Uhl, Lothar Uhl, Jürgen Wöppel.

Die Nadel mit ganzem Goldkranz, für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Siegfried Schneider und Bernhard Schnurr.

Als kleines Dankeschön überreichten Ute König und Karsten Irmer allen Vereinsmitarbeitern kleine Präsente.

Viele Erfolge erzielt

Das Sportehrenschild, die höchste vereinsinterne sportliche Ehrung überreichte Vorsitzender Dieter Reichert an Björn Progl. Der Geehrte durchlief unter den Übungsleitern Michael, Georg und Bernd Hönninger, sowie Siegfried Schneider von den Handball Minis an alle Jugendklassen und schaffte auf Anhieb den Sprung in die erste Männermannschaft der HSG. Mit diesem Team durfte er die größten Erfolge der Vereinsgeschichte mitfeiern. Er wurde Meister in der Landesliga und errang in der Saison 2002/03 auch den Titel in der Badenliga. Dies führte zum Aufstieg in die Oberliga, die höchste Spielklasse in Baden-Württemberg. Hier konnte sich die HSG allerdings nur ein Jahr halten.

So jagte Björn Progl in den folgenden Jahren dem kleinen runden Leder weiter in der Landes- und Badenliga nach. Noch heute gehört er dem Kader der 1b-Mannschaft an. Mit seinem Einsatz und Kampfeswillen bleibt er ein großes Vorbild für seine Mitspieler und für die Jugend im Verein. Seit Jahren ist Progl als Geschäftsmann auch sehr aktiv im Sponsoring der HSG vertreten.

Handballer des Jahres

Der Handballer des Jahres Tizian Hartmann wurde bei den letzten beiden Heimspielen der HSG vom anwesenden Publikum gewählt. Die Laudatio hielt nun die stellvertretende Abteilungsleiterin Handball, Marina Progl. Der Geehrte frönt seit frühester Jugend dem Handballsport. Geprägt wurde er besonders von seinen Trainern Heiko Hellmuth, sowie Heike und Helmut Kordmann. Bereits mit der D-Jugend holte er beim Bezirksspielfest des Handballkreises Heilbronn unter 20 teilnehmenden Teams den ersten Platz, eine Leistung die seither keine Mannschaft aus dem Kreis Odenwald-Tauber mehr erreicht hat. Später schaffte er auf Anhieb den Sprung in die erste Mannschaft. Seit Jahren gibt er seine Erfahrungen als Jugendtrainer weiter. Besonderes Engagement in vielen Bereichen der HSG zeichnen ihn aus.

Die Flötengruppe mit Aileen Wöppel, Fabia und Maya Hepp, Sebastian und Johannes Freund und Florentin Partzsch sorgte für die musikalische Umrahmung . Ihren Auftritt als Engelchen und Bengelchen hatten die Spieler der 1. und 2. Handballmannschaft. bf

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018