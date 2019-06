Blick auf kleine Welt

Tauberbischofsheim.Die Badische Landesbühne zeigt am Montag, 17. Juni, „Don Camillo und Peppone“ nach Giovannino Guareschi als Freilichtaufführung auf dem Schlossplatz in Tauberbischofsheim. Vorstellungsbeginn ist 20.30 Uhr. In einem Dorf in der italienischen Po-Ebene setzt sich die politische Großwetterlage im Kleinen fort. Die Anhänger der Kommunistischen Partei, angeführt von Parteisekretär Peppone, stehen den konservativen Katholiken gegenüber, unter ihnen der Großgrundbesitzer Pasotti und der Priester Don Camillo. An handfesten Auseinandersetzungen herrscht kein Mangel. Die Lage spitzt sich zu, als Peppone zum Bürgermeister gewählt wird und den Generalstreik ausruft. Zudem verliebt sich Pasottis Tochter Gina in den glühenden Kommunisten Mariolino.

Der Journalist, Zeichner und Schriftsteller Giovannino Guareschi gründete im Nachkriegs-Italien ein Satireblatt, in dem die ersten Geschichten über den rauflustigen Priester Don Camillo und den proletarischen Parteiführer Peppone erschienen. Der große Erfolg der ersten Erzählungen brachte den Verleger Angelo Rizzoli dazu, sie in Serie erscheinen zu lassen und sie schließlich gesammelt als Buch zu veröffentlichen. „Mondo piccolo“ – „Kleine Welt“ lautete der Titel der italienischen Ausgabe. 1950 erschien „Don Camillo und Peppone“ in Deutschland. Für die Badische Landesbühne inszeniert Arne Retzlaff Guareschis Don-Camillo-Erzählungen in der Bühnenfassung von Gerold Theobalt. Der Regisseur findet den Blick auf diese kleine Welt mit ihrem politischen Grundkonflikt faszinierend.

