Blutspendeaktion in der Stadthalle

Tauberbischofsheim.Das Deutsche Rote Kreuz bietet bei seiner Blutspendeaktion am Dienstag, 11. September, von 14 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle eine für jeden Spender nützliche gesundheitliche Vorsorgeleistung an. Von den vor untersuchenden Ärzten werden die „Tagesform“, insbesondere Herz und Kreislauf ab gecheckt, und eine Arzthelferin überprüft den Blutfarbstoffgehalt. Selbstverständlich werden bei den Untersuchungen in den Laboratorien der DRK-Blutspende zentralen kostenlos Blutgruppe und Rhesus-Eigenschaft ermittelt und bei Erstspendern ein DRK-Unfallhilfe- und Blutspender-Pass ausgestellt. Außerdem wird das Blut biochemisch und serologisch untersucht. Die Telefon-Hotline steht bei allen Fragen zum Blutspenden unter Telefon 0800/1194911 von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr kostenfrei zur Verfügung. Der Personalausweis ist mitzunehmen.