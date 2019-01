Blutspender ausgezeichnet

Dittigheim.Zur ersten Ortschaftsratsitzung 2019 in Dittigheim begrüßte Ortsvorsteher Elmar Hilbert im Rathaussaal zahlreiche Gemeindemitglieder. Unter anderem ehrte er zwei verdiente Blutspender aus der Gemeinde für ihr ehrenamtliches Engagement.

Auch im Namen der Gemeinde sprach er ihnen den Dank hierfür aus und überreichte neben der Dankesurkunde und Anstecknadel ein Weinpräsent der Gemeinde. Für zehnmaliges Spenden wurde Andreas Eckert und für 25 Blutspenden Michael Spörer geehrt.

Neben den Ehrungen standen noch zwei Bauanträge auf der Tagesordnung, die vom Ortschaftsrat jeweils befürwortet wurden.

Für 2019 stehen in Dittigheim mehrere Investitionsprojekte an. Neben den Straßenausbesserungsmaßnahmen, vordringlich in der Zehtfreistraße und Frühmessgasse, seien einige Bauprojekte geplant, so Hilbert. Zuerst werde die Grünfläche hinter dem Rathaus mit tatkräftiger Unterstützung der Vereine befestigt. Dadurch könne sie künftig sinnvoll für Veranstaltungen mitgenutzt werden. Des Weiteren sei dem vom Ortschaftsrat gestellten Antrag zur Erweiterung des Kinderspielplatzes im Glashüttenweg in einen Mehrgenerationenspielplatz stattgegeben worden.

Durch die beantragte und genehmigte Leader-Förderung sowie die finanzielle Unterstützung der Stadtverwaltung und Spenden sei es nun möglich, den Spielplatz für alle Altersklassen mit weiteren Geräten zu erweitern und noch attraktiver zu gestalten. Die Umsetzung hierzu erfolge im Frühjahr und soll bis zum Sommer beendet sein. Als weiteres Projekt sei geplant, die bestehende und in die Jahre gekommene Brunnenanlage am Rathausplatz zu erneuern. Ziel sei es, die in den 1980er Jahren im Zuge der Ortskernsanierung erbaute Anlage umzuplanen und ihr ein neues Outfit zu geben.

Durch die Neugestaltung solle der Ortsmittelpunkt aufgewertet werden und nicht nur zum Osterbrunnenbrunnenfest, sondern generell als weiterer Anziehungs- und Treffpunkt genutzt werden. Grundvoraussetzung hierzu sei allerdings, dass der Förderantrag bei der durch die EU eingerichtete Leader-Stelle positiv beschieden wird, die Mitfinanzierung dadurch gesichert ist und das Projekt damit auch zur Umsetzung kommen kann.

