Böhmisches Flair war die besondere Note

Die Nacht der Blasmusik lockte am Samstag wieder viele Besucher in die Lagerhalle der Distelhäuser Brauerei.

Distelhausen. Freunden der Blasmusik wurde am Samstag in der Distelhäuser Brauerei ein ganz besonderes musikalisches Schmankerl geboten. Zwei hochkarätige Blaskapellen, „Die Fröhlichen Dorfmusikanten“ und „Die Schwindeligen 15“ sorgten in der voll besetzten Ladehalle für prächtige Stimmung unter den Konzertbesuchern.

Zum Auftakt des hervorragenden Konzertabends spielten „Die Fröhlichen Dorfmusikanten“. Mit böhmischen Melodien und zahlreichen Klassikern der Blasmusik kam die Kapelle bestens an. Das drückte auch das Stück „Die Kapelle hat gewonnen“ vom unvergessenen Ernst Mosch bestens aus. Erst nach zahlreichen Zugaben und unter stürmischem Applaus durften die Ballenberger die Bühne verlassen. Thomas Landwehr von der Distelhäuser Brauerei sagte am Ende des Auftritts der hervorragenden Musiker: „Aller höchster Respekt was die Ballenberger geleistet haben“. Der Beifall des Publikums unterstrich diese Aussage. Brauereigeschäftsführer Roland Andre war von dem vollen Haus begeistert. Bier und Blasmusik gehören für ihn zusammen.