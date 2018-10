Böse, komisch und aberwitzig

Tauberbischofsheim.Die Badische Landesbühne zeigt am Montag, 19. November, das Kammermusical „Hexen“ von Peter Lund und Danny Ashkenasi in Tauberbischofsheim. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr in der Stadthalle.

Anna Golde und Grete Strumpf tragen das gleiche Kleid. Skandal! Obwohl sie sich bisher noch nie begegnet sind, scheinen sie sich zu kennen. Denn Hexen erkennen sich immer und überall.

Beide stehen kurz vor ihrem neunten Leben; höchste Zeit, Bilanz zu ziehen, um im nächsten und letzten endlich die richtigen Entscheidungen zu treffen.

In bösen, komischen und aberwitzigen Szenen und Songs erzählen Anna und Grete, wie es ihnen als Frauen durch die Jahrhunderte ergangen ist. Immer mussten sie sich mit der Entscheidung zwischen Familie oder Karriere herumschlagen, für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit kämpfen, sich als frigide Heilige oder als obszöne Huren beschimpfen lassen. Haben sich die Geschlechterrollen über die Jahre wirklich verändert? Das Kammermusical des deutschen Autors und Regisseurs Peter Lund und des amerikanischen Komponisten Danny Ashkenasi wurde nach der Uraufführung 1991 zu einem Dauerbrenner auf Deutschlands Studiobühnen.

Die Musik bietet Anklänge an amerikanische Volksmusik, die Werke Weills, französischen Chanson und jiddischen Klezmer.

Mit: Cornelia Heilmann, Nadine Pepe/Elena Weber, Inszenierung: Katharina Schmidt, Ausstattung: Ivonne Theodora Storm, Musikalische Leitung: Mario Fadani.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018