Der Technische Ausschuss gab grünes Licht für die Sanierung des „Bonanza-Stegs“.

Tauberbischofsheim. Der Technische Ausschuss stimmte in seiner Sitzung am Mittwoch einer Generalsanierung des Fußgänger- und Radfahrer-Stegs, der in der Stadt auch als „Bonanza-Steg“ bekannt ist, geschlossen zu. „Wir müssen da dringend was machen. Der Steg ist stark sanierungsbedürftig“, sagte Bürgermeister Wolfgang Vockel.

TA in Kürze Der Technische Ausschuss stimmte am Mittwoch der Auftragsvergabe für Kanalreinigungsarbeiten und TV-Befahrung im Stadtgebiet einhellig zu. Die Arbeiten werden von der Kanal-Türpe GmbH (Gochsheim) durchgeführt. Die Kosten belaufen sich auf rund 127 000 Euro. Vergeben wurde auch der Auftrag zur Lieferung und Montage der Straßenbeleuchtungsanlagen im Baugebiet Laurentiusberg. Den Zuschlag erhielt ebenfalls die Netze BW GmbH (Öhringen) mit einer Auftragssumme in Höhe von rund 72 000 Euro. gfgf

Die 1998 zwischen Alter Wertheimer Straße und Wörtplatz errichtete Brücke ist in die Jahre gekommen. Die Stahlkonstruktion weist erhebliche Rostschäden auf, die Holzbohlen sind marode und die rutschhemmende Beschichtung ist verschlissen. Zur Sicherung des Verkehrs mussten bereits einige Bohlen ersetzt werden.