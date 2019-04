Brauereifest bietet viele Höhepunkte

Distelhausen.Die Distelhäuser Brauerei feiert am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai, wieder ihr Brauereifest. Dann ruht die Arbeit im Sudhaus und in der ganzen Brauerei, und das Gelände verwandelt sich in einen großen Festplatz.

Los geht’s am Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr bei der großen Trachtenparty mit der Kultband „Die Partyvögel“. Wer auf Discomusik steht, kann mit „DJ Mac“ im Brauereihof Party feiern. Wer überschüssige Kräfte loswerden will, kann das auch beim Baumkraxeln in der Ladehalle tun. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Bieranstich und den Fahnenschwingern Tauberbischofsheim.

Ein Erlebnisrundgang durch die Brauerei ist beschildert, Braumeister erklären die wichtigsten Stationen wie ein frisches Genussbier entsteht. Doch es bleibt nicht bei der Theorie: Im Lagerkeller können die Besucher ein Zwickelbier probieren. Die kleinen Gäste finden im Kinderland Spiel und Spaß. Die Besucher erwartet Essen aus der Brauhausküche und von regionalen Partnern. Zudem zeigt ein kleiner Genießermarkt die kulinarische Vielfalt der Region.

Am Sonntag bringen die Musikkapelle Distelhausen (11 bis 14 Uhr) und die Musikkapelle Gattenhofen (15 bis 18 Uhr) die Bierfreunde in der Ladehalle in Stimmung, während im Innenhof „Dhalia’s Lane“ mit Irish Folk (11 bis 14 Uhr) und „Puente Latino“ mit lateinamerikanischen Rhythmen (15 bis 18 Uhr) zum Tanzen auffordern. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

