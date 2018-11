Breite Palette an Liedern präsentiert

Singkreis und Gastchöre boten ihrem begeisterten Publikum einen unterhaltsamen Abend in der Turnhalle in Dittigheim.

Dittigheim. Der Singkreis Dittigheim konnte unter dem Motto „Lieder vereinen im Zauber der Musik“ mit seinem traditionellen Liederabend wieder einen Glanzpunkt im kulturellen örtlichen Geschehen setzen. Die herbstlich geschmückte Turnhalle bot dabei den festlichen Rahmen für einen abwechslungsreichen Abend, den die Gastchöre, der Gesangverein Liederkranz Kupprichhausen, der Frauenchor des Gesangvereins Eintracht Wenkheim, der Männergesangverein Uettingen mit seiner Formation „Happysound“, die Singgemeinschaft Gissigheim, sowie die beiden gastgebenden Chöre des Singkreises gemeinsam gestalteten.

Die Akteure verstanden es gleichermaßen, ihrem begeistert mitgehenden Publikum ein paar unbeschwerte, frohe und unterhaltsame Stunden zu bereiten und eine breite Palette des Chorgesangs zu präsentieren. Die unterschiedlichen Beiträge aus den verschiedensten Bereichen der Musik wurden entsprechend mit viel Beifall bedacht.

Im Einklang mit ihrem eingespielten Helferteam verstanden es die beiden Vorsitzenden des Singkreises, Angelika Marziniak und Matthias Wulf für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu sorgen.

Für Chorleiter Claudiu Berberich war dies ein besonderer Abend. Mit den Sängerinnen und Sängern aus Kupprichhausen, Wenkheim und den beiden Formationen aus Dittigheim standen vier teilnehmende Gesangsgruppen unter seiner Leitung.

Nach der Begrüßung durch Matthias Wulf führte anschließend Rainer John souverän, kurzweilig und informativ durch das Programm.

Passend zur Jahreszeit eröffnete der gastgebende Singkreis den bunten Melodiereigen mit dem volkstümlichen Jägerlied „Im Wald und auf der Heide“. Das folgende „Halleluja“ des israelitischen Komponisten Kobi Oshrat gewann mit der Gruppe „Milk and Honey“ 1979 den Eurovision Song Contest und kam beim Publikum ebenso gut an wie die abschließende mexikanische Volksweise „Sierra Madre“, im Satz des langjährigen ehemaligen Dittigheimer Chorleiters Julius Bassler.

Ortsvorsteher Elmar Hilbert überbrachte auch im Namen von Bürgermeister Wolfgang Vockel die Grüße und Glückwünsche der Ortsverwaltung und der Stadt Tauberbischofsheim. Den guten Besuch wertete er als Zeichen der Verbundenheit und der Anerkennung. Gleichzeitig lobte er den Singkreis für sein großartiges Engagement. Als wichtiger Träger des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens stelle er ein belebendes Element in der Dorfgemeinschaft dar. Sein Wirken habe nachhaltige Spuren hinterlassen. Beide Singkreis Chöre verschönerten nicht nur die kirchlichen, sondern auch die weltlichen Fest- und Feierlichkeiten im Ort. Mit dem Reim von Rolf Weiß: „Zum Singen wird man nicht erkoren, das ist dem Menschen angeboren. Geselligkeit und frohe Stunden sind mit dem Chorgesang verbunden“ wünschte der Ortsvorsteher der Veranstaltung einen guten Verlauf.

Klare und feste Stimmen

Mit klaren, kräftigen Stimmen begeisterte anschließend der Gesangverein Liederkranz Kupprichhausen bei „Seasons in the sun“, einem Chanson von Terry Jacks aus dem Jahre 1974. Es handelt von einem sterbenden Mann, der letzte Grußworte an die Menschen sendet, die ihn auf seinem Lebensweg begleitet haben. Das folgende „Heimweh“, ursprünglich ein Popsong von Mindy Carson dominierte mit Freddy Quinn 1956 die deutsche Hitparade. Abschließend brachte der Chor „Morning has broken“, einen Song der 1971 durch Cat Stevens bekannt wurde.

Der reine Frauenchor des Gesangvereins Eintracht Wenkheim zog das Publikum mit seinen gefühlvoll vorgetragenen Liedern „El condor pasa“, einem peruanischen Volkslied, „Be still, My Soul“ und dem hebräischen Liebeslied „Erev Schel schoschanim“ in seinen Bann.

Nach der Pause animierte der gemischte Chor des Männergesangvereins Uettingen in seiner Formation „Happysound“ die Zuhörer zum Mitsingen. Schwungvoll und ausdrucksstark ließen sie ihre Beiträge „Top of the world“, „Seite an Seite“ und den bekannten Song der Pop-Rockband Münchner Freiheit „Ohne Dich“ erklingen. Die Leitung hatte Willi Thoma. Eine Zugabe gab’s beim Verlassen der Bühne.

Auch der Chor der Singgemeinschaft Gissigheim, unter der Leitung von Mechthild Geiger wusste zu begeistern. „Hallo Mary Lou“, ein Nummer-eins-Hit in Holland, Belgien und Norwegen, der 1961 auch Platz zwei in den deutschen Charts erreichte, „Can you feel the Lion tonight“ aus dem Disney-Zeichentrickfilm „Der König der Löwen“ und das brasilianische Volkslied „Chinoca“ waren gelungene Beiträge.

Einen glanzvollen Schlusspunkt setzte der Singkreischor „Taktvoll“ mit seinen Liedvorträgen „Ständchen“ von Daniel Dickopf und den sehr gefühlvoll und ausdrucksstark vorgetragenen Liedern „You raise me up“ und „Fly With Me“.

Zum Finale dieses großartigen Liederabends rissen die beiden Gastgeberchöre ihr Publikum mit „Wochenend und Sonnenschein“ das 1930 vom populären Sextett „Comedian Harmonists“ in deutscher Sprache uraufgeführt wurde, nochmals mit. Viel Spaß hatten gleichermaßen die Aktiven aller beteiligter Chöre und die Gäste beim abschließenden Quodlibet unter der Leitung von Claudiu Berberich.

Am Ende würdigten die Vorsitzenden Matthias Wulf und Angelika Marziniak die Arbeit aller, die zum Gelingen dieses tollen Abends beigetragen hatten und überreichten den Vereinsvorsitzenden und Chorleitern der Gastchöre Präsente. bf

