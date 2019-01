Brillen für die Ärmsten der Armen

Tauberbischofsheim.„Das ist der höchste Betrag, der je bei einem Weihnachtskonzert gespendet wurde“, sagte Claudia Bähr im Weltladen Tauberbischofsheim und überreichte die gut gefüllte Spendenbox an Gabriele Kistner, Mitarbeiterin des Weltladens sowie des Projekts „EinDollarBrille“.

Große Spendenbereitschaft

Tatsächlich zeigten sich die Besucher des Weihnachtskonzerts im Tauberbischofsheimer Rathaussaal großzügig: Mit rund 1000 Euro unterstützten sie das Projekt „EinDollarBrille“.

„Grund für die große Spendenbereitschaft war der berührende Gesang der „Gesangsoase“ unter der Leitung von Claudia Bähr und nicht zuletzt das überzeugende Konzept des Projekts selbst“, vermutete Helena Bieber, Sprecherin des Weltladen-Teams.

„Da wir begeistert sind von der Idee, Menschen durch preiswerte Brillen das gute Sehen zu ermöglichen, geben wir zusätzlich 700 Euro dazu“, so Bieber.

Gabriele Kistner bedankte sich im Namen des Projekts und erläuterte das Prinzip und das Ziel der „EinDollarBrille“-Idee.

„Wir können uns ein Leben ohne Brille gar nicht mehr vorstellen, aber für viele Menschen ist eine Brille ein unerschwinglicher Luxus,“ so Kistner.

Die Folgen seien gravierend. „Ohne Brille können Erwachsene nicht arbeiten, Kinder und Jugendliche sehen nicht, was die Lehrer an die Tafel schreiben.“

Das Optikersystem, das der Erlanger Lehrer Martin Aufmuth entwickelte, soll dies ändern. Es besteht aus einer Biegemaschine, mit der Federstahldraht binnen Minuten zu Brillen für große und kleine Köpfe gebogen werden kann, sowie aus einem Glaskasten, der Gläser in 25 verschiedenen Gläserstärken enthält. Ist der Draht erst einmal gebogen, können die Gläser eingeklickt werden.

Mehr als nur bessere Sicht

Die preiswerten Brillen schenken sehschwachen Menschen unter anderem in Indien, Bangladesch oder Bolivien nicht nur eine bessere Sicht, sondern ermöglichen Männern und Frauen mit geschickten Händen auch Arbeit und ein kleines Einkommen.

Aufmuth bildet Menschen vor Ort in der Herstellung der Brillen und in der Durchführung der Sehtests aus. Selbst im kleinsten Dorf kann die Sehtesttafel an den Baum gehängt, ein Test durchgeführt und gleich danach die Brille gebogen werden. Teuer ist sie nicht.

Das Material pro Brille kostet einen Dollar, die geschulten Brillenhändler vor Ort erhalten einen kleinen Lohn, so dass eine Brille beispielsweise in Burkina Faso rund zwei Dollar kostet und somit auch von den Ärmsten der Armen gekauft werden kann.

Kistner möchte interessierte Menschen ermutigen, sich ebenfalls im „EinDollarBrille“-Projekt zu engagieren. Informationen gibt es im Internet und im Weltladen Tauberbischofsheim. sps

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019