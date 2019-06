Bundesweit im vorderen Viertel

Tauberbischofsheim.„Das Krankenhaus Tauberbischofsheim und das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim gehören in ihrer jeweiligen Größenkategorie zu den „Top-25-Prozent“ aller Kliniken in Deutschland. Das hat die Studie ,Deutschlands beste Krankenhäuser‘ des F.A.Z.-Instituts ermittelt, die am kommenden Donnerstag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) veröffentlicht wird“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung der Gesundheitsholding Tauberfranken.

Qualitätsberichte als Grundlage

Danach würden beide Krankenhäuser der BBT-Gruppe in Bezug auf die medizinische und pflegerische Qualität sowie die Zufriedenheit der Patienten zum besten Viertel aller Krankenhäuser in Deutschland zählen.

Die Studie werte dafür die aktuell vorliegenden Qualitätsberichte aus dem Jahr 2017 aus, die jedes Krankenhaus mit einem staatlichen Versorgungsauftrag jährlich vorlegen muss. „Daneben fließen Patientenrückmeldungen aus Bewertungsportalen und Patientenbefragungen von Krankenkassen in das Ranking ein“, heißt es.

„Wir freuen uns“

Sowohl die sachlich-objektiven Daten aus den Qualitätsberichten wie die persönlichen Erfahrungen der Patienten aus den Portalen und Befragungen würden jeweils zur Hälfte gewichtet und bildeten dann den Gesamtwert.

„Wir freuen uns sehr über die positiven Bewertungen durch das unabhängige Institut und die guten Platzierungen. Das bestätigt die hohe Qualität der medizinisch-pflegerischen Versorgung sowohl im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim wie im Krankenhaus Tauberbischofsheim“, betont der Kaufmännische Direktor der beiden Krankenhäuser, Michael Schuler.

1546 Kliniken bewertet

In der Kategorie von Krankenhäusern mit einer Bettenzahl von 150 bis 300 Betten habe das Krankenhaus Tauberbischofsheim bundesweit Platz 116 erreicht. Das Caritas-Krankenhaus belege in der Kategorie der Kliniken mit 300 bis 500 Betten bundesweit Rang 66. Insgesamt seien 1546 Kliniken in acht Kategorien in die Bewertung mit aufgenommen worden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.06.2019