„Bunte Sauerei“ auf Lkw verursacht

Tauberbischofsheim.Eine „bunte Sauerei“ verursachten Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag auf einem Lastwagen in der Albert-Schweitzer-Straße in Tauberbischofsheim.

Die Personen hatten ihre benutzten Farbeimer in dieser Nacht auf der offenen Ladefläche eines dort auf einem Betriebsgelände abgestellten Lkw entsorgt.

Durch die niedrigen Temperaturen platzten diese in der Nacht auf und beschmutzen den Lastwagen sowie weiteres darauf befindliches Betriebsmaterial. Das führte nach Angaben der Polizei zu einem erheblichen Schaden.