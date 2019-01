Bunter Melodienreigen für die gute Sache

Ein mitreißendes Benefizkonzert zugunsten des lokalen Netzwerks Familie präsentierte der Musikverein Schweinberg in der sehr gut besuchten katholischen Kirche St. Bonifatius.

Tauberbischfosheim. Das Blasorchester des Musikvereins Schweinberg hat sich seit mehr als fünf Jahrzehnten weit über die örtlichen und regionalen Grenzen hinaus einen bekannten Namen erspielt. So führten Konzertreisen zum Beispiel nach Süd-Tirol, an den Gardasee und nach Belgien. Geleitet wird das Ensemble seit 2003 von dem aus Belgien stammenden Luk Murphy, selbst studierter Musiker mit Haut und Haar, mehrfacher belgischer und europäischer Meister im Knopfakkordeon sowie Initiator des Kreisjugendblasorchesters und der Taubertäler Bläsertage.

Die rund 40 aktiven Musiker des Blasorchesters Schweinberg stellt er immer wieder vor neue Herausforderungen. Zugleich trägt Murphy durch sein Ideenreichtum und unermüdliches Engagement wesentlich zum hohen musikalischen Leistungsniveau bei. Darüber hinaus leitet er einige weitere Ensembles in der Region, wie das Kooperationsorchester der Musikkapellen Messelhausen und Oberlauda.

Das Netzwerk Familie Tauberbischofsheim bietet generationenübergreifend, überkonfessionell und interkulturell einen Treffpunkt für Familien als Ort der Begegnung und des Lernens. Daneben werden bereits bestehende familienrelevante Dienste und Angebote gebündelt, weiterentwickelt und um eine eigene Angebotsstruktur ergänzt. Getragen vom Netzwerkgedanken wurde das Projekt von ehrenamtlich tätigen Bürgern gemeinsam mit lokalen Einrichtungen und Verbänden entwickelt.

Das Netzwerk Familie wird dort tätig, wo Kooperationspartner nicht selbst aktiv werden können und setzt Impulse, um mehr Partner für familienunterstützende Angebote zu gewinnen. Damit leistet die Initiative einen wichtigen Beitrag zum sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben in der Kreisstadt Tauberbischofsheim. Die Trägerschaft und Geschäftsführung liegt beim Caritasverband im Tauberkreis. Partner im Netzwerk Familie, das in der Konzertpause von dem Team mit Leiter Guido Imhof nebst den Mitarbeiterinnen Hiam Alsawad-Hussein, Jana Dietzel und Sabine Moll vorgestellt wurde, sind neben dem Caritasverband das Diakonische Werk und die Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis sowie die evangelische und katholische Kirchengemeinde.

Das äußerst vielseitige Repertoire des Blasorchesters Schweinberg zeigte sich auch bei dem von der katholischen Pfarrgemeinde veranstalteten Benefizkonzert in der Tauberbischofsheimer Bonifatius-Kirche. Das bunte Spektrum reichte von der Klassik bis zu modernen Film- und Musicalmelodien. Eine zauberhafte Einstimmung auf die Konzertsoiree mit Fanfaren war Richard Wagners „Einzug ins Königreich“. Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats, Matthias Sack, folgten „Shenandoah“ des amerikanischen Komponisten Frank Tichali, die Musikfantasie „Oregon“ des Niederländers Jacob de Haan und „Benediction“ von John Stevens, das insbesondere von raffinierten Zusammenspielen zwischen Euphonium und Orchester geprägt war.

Freunde von Filmmusik und Musicalmelodien kamen bei Auszügen aus „Les Miserables“ von Claude-Michel Schönberg und Alain Boublil sowie einer gleichsam mitreißenden Selektionsauswahl aus der Abenteuerfilmreihe „Indiana Jones“ reichlich auf ihre Kosten.

Weitere dargebotene Klassikwerke waren Mozarts „Cortége des prétres“ und das vor allem gegen Ende besonders klanggewaltige Wagner-Werk „Elsa’s Procession to the Cathedral“.

In die Welt irischer Volksmusik wurden die zahlreichen Zuhörer am Schluss des insgesamt etwa anderthalbstündigen Programms, das informativ und unterhaltsam von den beiden Orchestermusikerinnen Maren Greß und Christina Müller moderiert wurde, bei der etwas melancholisch stimmenden und speziell unter die Haut gehenden Melodie „Irish Tune from County Derry“ von Percy Grainger.

Zu der sowohl sehr stimmungsvollen und begeisternden als auch kurzweilig unterhaltsamen Konzertsoiree trug zum einen im Wesentlichen das Blasorchester des Musikvereins Schweinberg unter Luk Murphys einfühlsamer und souveräner Leitung mit seiner instrumental ausgezeichnet gekonnten und beeindruckenden Dynamik, Klangfülle und tonalen Treffsicherheit sowie zum zweiten mit seiner sehr gelungen abwechslungsreichen und mannigfachen Programmauswahl bei. Das Ensemble erwiderte den stürmischen Applaus des vielzähligen Publikums mit Jakob de Haans „Ammerland“ als Zugabe..

Beate Maier, Bereichsleiterin der Beratungsdienste des Caritasverbands im Tauberkreis, dankte dem Orchester für dessen engagierten Benefizkonzerts zugunsten des Netzwerks Familie und zudem unter anderen der Stadt Tauberbischofsheim für die große Unterstützung dieser Netzwerkinitiative.

