Bunter, musikalischer Frühlingsgruß

Unter der bewährten Leitung des Dirigenten Bernd Eckert sowie der wie längst gewohnt mit umfassenden und stets interessanten Hintergrund-Informationen aufwartenden Moderation durch die Schriftführerin Birgit Schubert eröffnete der gut harmonierende Klangkörper schließlich den ersten Teil mit dem Konzertmarsch „Salemonia“, ein Werk, das der deutsche Komponist Kurt Gäble 2008 zum Schloss-Seefest in Salem am Bodensee schrieb.

Über die 2004 entstandene Polka „Sorgenbrecher“ (Norbert Gälle bei Arrangement von Siegfried Rundel) wechselte dann das Geschehen zum abendlichen Thema Frühling mit dem Stück „Springtime“ (Rob Ares), bei dem der Solist Christian Höpfl die Akzente an der Posaune setzte.

Solistenparade

Startend mit den Hölzern präsentierten sich daraufhin alle Bereiche eines Blasorchesters bei der Solistenparade „Registershow“ (Willy Lange), ehe „Oregon“ (Jacob de Haan) auf imposante Weise eine Bahnfahrt durch den zehntgrößten Bundesstaat der USA veranschaulichte. Mit dem „Maxglaner Zigeunermarsch Reloaded“, einer österreichisch-bayerischen Produktion von T. Reiser und arrangiert von Christof Zellhofer, bei dem das dreifach geschmetterte „Hey“ die spezielle Note erbrachte, ging es schließlich in die wohlverdiente Pause, gedacht zum Kräftesammeln für die Musiker und dem regen Gedankenaustausch beim Publikum.

Nach dem Sprichwort „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ hieß der den zweiten Abschnitt einläutende Konzertmarsch „Mens sana in Corpore sano“ (Geert Sprick), bevor der „Böhmerländer Posaunenwalzer“ (Hubert Wolf) nicht nur die Möglichkeit einräumte, sich näher mit diesem Instrument zu beschäftigen, sondern auch Bernd Eckert die Gelegenheit bot, damit als Solist zu glänzen.

Auf das von Ron Sebregts arrangierte Medley „The Cream Of Eric Clapton“ mit unter anderem dem Song „Tears In Heaven“ des virtuosen Gitarristen folgte der 1979 von der damaligen DDR-Kultband „Karat“ veröffentlichte Hit „Über sieben Brücken“ (Ulrich Swillms/Manfred Schneider), ein von Peter Maffay aufgegriffener und in mehr als 30 Sprachen übersetzter Dauerbrenner der Charts.

Poppige Töne

Mit „Help Yourself“, ursprünglich „Gli occhi miei“ (C. Donida/Doppel), des inzwischen 77-jährigen Walisers Tom Jones, der im Verlauf seiner schillernden Karriere über 100 Millionen Tonträger verkaufte, schloss sich daraufhin der Kreis im bunt gemischten Programm durch den Übergang zu einem weiteren Medley.

Die „Popkiste Nummer 5“ bei Arrangement durch Peter Züll mit den Titeln „Yellow River“, „Knock Three Times“ und „I Did What I Did for Maria“ beendete offiziell ein Frühlingskonzert, das die im Konradsaal vereinten Zuhörer und -schauer restlos begeisterte, ausgedrückt durch langanhaltenden Beifall und laut zu vernehmende „Zugabe“-Rufe.

Gelungener Schlusspunkt

Selbstverständlich somit, dass die Hochhäuser Musikkapelle nach der verdienten Würdigung aller Helfer und der an vorderster Front agierenden Personen, verbunden mit diversen Präsenten, noch eine Schippe drauflegte.

Im Anschluss an einen gängigen Walzer des bekannten Komponisten Michael Klostermann interpretierte die örtliche Formation somit außerdem die Melodienfolge einer österreichischen Combo, „Von Freund zu Freund“ – dies in der sicheren Gewissheit, dass die vielen „Freunde der Blasmusik“ an diesem Abend wieder einmal voll auf ihre Kosten kamen. bix

Donnerstag, 29.03.2018