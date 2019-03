Buntes Angebot in der Innenstadt

Tauberbischofsheim.In der Innenstadt findet am morgigen Sonntag wieder der traditionelle Frühlingsmarkt statt. Zahlreiche Händler bieten von 11 bis 18 Uhr ihr großes vielfältiges Warensortiment an. Für jeden Geschmack ist dabei etwas geboten.

Viel Abwechslung

Für die Kleinen gibt es am Schlossplatz wieder eine Hüpfburg und auch das „Stöckle-Stupf-Spiel“ des Wirtschaftsforum Pro Tauberbischofsheim kann wieder in der Fußgängerzone gespielt werden. Um 14 und 16 Uhr finden kostenlose Kinderstadtführungen mit dem Turmwächter statt. Treffpunkt ist jeweils der Osterbrunnen am Marktplatz. Das Museumscafé „Anno dazumal“ im Jägerhäusle bietet ab 14.30 Uhr selbst gebackene Torten und Kuchen an.

Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Kultur kann man beim Kunstverein mit der Ausstellung „Siegfried Zademack: Malerei“ im Engelsaal von 14 bis 18 Uhr genießen. Zwischen 13 und 15 Uhr veranstaltet der Förderverein Martinskinder Tauberbischofsheim seinen Frühlings-Kinderbasar im Winfriedheim. Auch der Flohmarkt ist wie gewohnt am Wörtplatz zu finden. Das fröhliche Treiben beginnt um 11 Uhr und endet um 18 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019