Buntes Programm beim Truckertreffen

Tauberbischofsheim.Mit einem kleinen Infostand warben Dieter Wahl und Heiko Frank am Samstag auf dem Tauberbischofsheimer Marktplatz für das Trucker-Treffen vom 8. bis 10. Juni auf dem Laurentiusberg. An beiden Tagen wird den Besuchern auf dem ehemaligen Exerzierplatz wieder ein buntes Programm geboten. Der MSC Öhringen präsentiert seine ferngesteuerten Funktionsmodelle. Am Samstag sorgt ab 19 Uhr die Band „Sugar ,n‘ Honey“ für gute Stimmung. Ab 21 Uhr ist eine Lichtershow mit dem Lkw geplant – „das wird ein tolles Erlebnis für die Besucher“, so die beiden Organisatoren. Für die Veranstaltung wurden auch die Freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim und die Autobahnpolizei gewonnen. Ess wird Spiel und Spaß für alle geben. Vor Ort werden auch einige Verkaufsstände sein. Für die Verpflegung der Besucher ist gesorgt. ubü