Buntes Programm für Jung und Alt

Tauberbischofsheim.In der Innenstadt findet am Sonntag, 31. März, wieder der traditionelle Frühlingsmarkt statt. Zahlreiche Händler bieten von 11 bis 18 Uhr ihr großes Warensortiment an.

Das vielfältige Angebot reicht von Schmuck, Dekoration, Lederwaren, Strumpfwaren, Haushaltswaren und Bekleidung über Gewürze und Tee, bis hin zu Leckereien wie Crêpes, peruanischen Köstlichkeiten und Süßwaren.

Für die Kleinen gibt es am Schlossplatz wieder eine Hüpfburg und auch das „Stöckle-Stupf-Spiel“ des Wirtschaftsforum Pro Tauberbischofsheim kann wieder in der Fußgängerzone gespielt werden. Um 14 und 16 Uhr finden kostenlose Kinderstadtführungen mit dem Turmwächter statt, an der auch Erwachsene teilnehmen dürfen. Bei erfolgreicher Turmbesteigung erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde. Treffpunkt ist jeweils der Osterbrunnen am Marktplatz.

Das Museumscafé „Anno dazumal“ im Jägerhäusle bietet ab 14.30 Uhr selbstgebackene Torten und Kuchen an. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr für ihre Kunden geöffnet. Kultur kann man beim Kunstverein mit der Ausstellung „Siegfried Zademack: Malerei“ im Engelsaal von 14 bis 18 Uhr genießen. Der Eintritt ist frei. Zwischen 13 und 15 Uhr veranstaltet der Förderverein Martinskinder Tauberbischofsheim seinen Frühlings-Kinderbasar im Winfriedheim.

Flohmarkt am Wörtplatz

Auch der Flohmarkt ist wie gewohnt am Wörtplatz zu finden. Das fröhliche Treiben beginnt um 11 Uhr und endet um 18 Uhr. Trödelfans können hier nach Herzenslust stöbern, bummeln und einkaufen. Aus diesem Grund stehen der Marktplatz und teilweise der Wörtplatz nicht als Parkplatz zur Verfügung. Die Verkehrsteilnehmer sollen deshalb den Marktplatz und den Wörtplatz bis Sonntag, 31. März, 6 Uhr räumen.

Ausreichende andere Parkmöglichkeiten stehen auf den bekannten Großparkplätzen Vitryallee, Pestalozziallee und in den Parkgaragen Schlossplatz und Ringstraße zur Verfügung.

