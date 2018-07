Buntes Programm mit vielen Höhepunkten für die schönste Jahreszeit

Anzeige

Tauberbischofsheim.Das Kinderferienprogramm der Stadt Tauberbischofsheim bietet wieder ein buntes Programm mit jeder Menge Höhepunkten, um die schönste Zeit des Jahres abwechslungsreich zu gestalten. Kinder und Jugendliche dürfen sich auf Angebote von Sport, Musik bis hin zu Betriebsbesichtigungen, Kochen und Kunst freuen. . Ab dem morgigen Samstag sind Anmeldungen zum Ferienprogramm möglich. Auch in diesem Jahr kann man sich für das Ferienprogramm nicht nur persönlich, sondern auch online (www.tauberbischofsheim.feripro.de) anmelden. Das Onlineportal wird am Samstag um 9 Uhr freigeschaltet und steht in den kompletten Sommerferien zur Verfügung.

Das Angebot umfasst rund 65 Programmpunkte an, einige neue Abenteuer sind dazugekommen, wie beispielsweise eine Fahrt in den Wildpark Bad Mergentheim mit dem Kiwanis Club, Bobby Car Race und das Bauen von Insektenhotels und Nistkästen. Natürlich werden wieder jede Menge Sportmöglichkeiten wie Judo, Yoga, Badminton, Fechten und Karate geboten und auch das Kulinarische darf nicht fehlen.

Persönliche Anmeldungen werden am gleichen Tag von 9 Uhr bis 11 Uhr im Bürgerbüro der Stadtverwaltung (Verwaltungsgebäude Klosterhof) entgegengenommen. Ab Montag, 16. Juli, sind weitere persönliche Anmeldungen im Familienbüro der Stadtverwaltung (Verwaltungsgebäude Klosterhof) möglich. Das Formular für persönliche Anmeldung und das Programmheft stehen auf der städtischen Homepage zum Download bereit. Anmeldungen auf der Mailbox, per E-Mail oder außerhalb der Öffnungszeiten können aufgrund der Chancengleichheit nicht berücksichtigt werden.