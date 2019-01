Buttersäure-Anschlag auf Fitnessstudio

Zum zweiten Mal wurde auf ein Fitnessstudio in der Frankenpassage in Tauberbischofsheim ein Buttersäure-Anschlag verübt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in der Nacht zum Montag zwischen 21 und 5.30 Uhr in diesem Bereich in der Schmiederstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.