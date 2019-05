CDU nominiert Kandidaten

Hochhausen.Für die Ortschaftsratswahl am 26. Mai nominierte die CDU in einer Versammlung eine Liste mit Kandidaten. Zur Wahl für den Ortschaftsrat Hochhausen treten dabei an (von links) Hilmar Freundschig, Wolfgang Münch, Birgit Schubert, Markus Bechthold und Rüdiger Gärtner. Gemeinsam will das Gremium die positive Arbeit der vergangenen Jahre für den Ortsteil fortsetzen. Dank galt bei der Versammlung dem bisherigen Ortsvorsteher Wendelin Bundschuh, der aus Zeitgründen nicht mehr für ein Amt im neuen Ortschaftsrat kandidiert. Bild: CDU

