CDU schnürte die Wanderschuhe

Dittwar.Vor kurzem traf sich der CDU-Ortsverband Dittwar zu einer kleinen Wanderung nach Königheim. Nach Grußworten des Vorsitzenden Mathias Lotter starteten die Mitglieder über die Dittwarer Weinberge zu den neuen Windrädern auf dem Neuberg. Am Windrad an der Gemarkungsgrenze zu Königheim wurde eine kurze Rast eingelegt, so dass sich die Wanderer einen näheren Eindruck über die Dimension eines solchen Windrades verschaffen und über das Thema erneuerbare Energien im Allgemeinen diskutieren konnten. Danach ging es weiter auf die zweite Etappe, die um die Hussenbacher Höhe herum nach Königheim führte. Dort wurde die Gruppe bereits von Bernhard Honikel in seiner Edelbrennerei erwartet. Doch bevor es in die Probierstube ging, führte der Gastgeber durch die Brennerei und den Gewölbekeller aus dem Jahre 1488. Dabei erfuhrendie Besucher erfuhren allerhand Wissenswertes über das Brennen. Anschließend konnte man sich stärken und Destillate sowie Liköre verköstigen. So klang der Abend in geselliger Runde aus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018