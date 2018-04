Challenge in der Kneippanlage

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Bischemer Kröten stellen sich in den Dienst der guten Sache: Für den morgigen Sonntag haben sie um 11 Uhr eine „Eisbein“-Challenge in der Tauberbischofsheimer Kneippanlage (Königheimer Str. 47) organisiert.

Einzige Chance auf Heilung

Was sich lustig anhört, hat eine ernsten Hintergrund: Das Gardemädchen Luisa von der FG Hettinger Fregger benötigt dringend eine passende Stammzellenspende, denn das ist ihre einzige Chance auf Heilung. Die 17-Jährige leidet an einer schweren Erkrankung ihres Immunsystems (wir berichteten mehrfach). Viele Fastnachtsvereine aus dem Narrenring Main-Neckar haben bereits Aktionen für sie gestartet, denn auch Geldspenden werden dringend benötigt. Allein schon die Registrierung eines neuen potenziellen Spenders verursacht Kosten in Höhe von 35 Euro. Spenden können morgen bei der Aktion „Die Kröten sammeln Kröten für Luisa“ an der Kneippanlage abgegeben werden. sk