Tauberbischofsheim.Dr. Oliver Tissot tritt bei „Charity trifft Comedy“ am Donnerstag, 8. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Tauberbischofsheim auf.

Round Table Tauberbischofsheim führt die in 2016 gestartete Veranstaltungs-Reihe von „Charity trifft . . .“ fort und stellt in diesem Jahr das Event ins Zeichen der Comedy! Als Comedian konnte man Dr Oliver Tissot gewinnen.

Dr. Oliver Tissot wurde bekannt durch Kabarettsendungen im Bayerischen Fernsehen und vor allem durch die Kultsendung „Fastnacht in Franken“. Nach Kommunikationsdesign-Diplom, Ideenmanager-Diplom, Soziologie-Magister und Promotion über Humor als Humanfaktor zur Erreichung von Unternehmenszielen gilt er als exquisiter Lachverständiger und ist Kapazität für das Komische.

Er hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe internationaler Kreativpreise und Auszeichnungen gewonnen. Seit 2008 zählt er zu den Top-100-Speakern in Deutschland. Wortakrobatisch jongliert er Hochgeistiges mit Tiefgang und Tiefschürfendes in Hochform.

Im Rahmen des Events wird auch ein Gewinnspiel veranstaltet: Die Besucher können mit etwas Glück noch am gleichen Abend einen Ford Fiesta gewinnen und mit nach Hause nehmen.

Alles, was man dafür tun muss, ist ein Los zu kaufen und die Anzahl der Bälle, die sich im Ford Fiesta befinden, richtig zu schätzen.

Die Erlöse aus dem Gewinnspiel kommen wohltätigen Zwecken in der Region zu Gute.

