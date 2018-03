Chor führt Passionsspiel auf

Anzeige

Hochhausen/Tauberbischofsheim.Der Beginn der Karwoche am Palmsonntag wird in Hochhausen in besonderer Art und Weise begonnen: Der Kinder- und Jugendchor Mini-Maxis aus Tauberbischofsheim führt dort im Gottesdienst um 10.30 Uhr in St. Pankratius unter Leitung von Mechthild Geiger ein Passionsspiel auf.

Der Einzug Jesu in Jerusalem sowie die Leidensgeschichte wird hierbei anschaulich und kindgerecht in Lied und Text von den Kindern und Jugendlichen dargestellt.

Zudem führen die Mini-Maxis das Passionsspiel am morgigen Donnerstag, um 15.30 Uhr, für die Bewohner des Johannes-Sichart-Hauses in Tauberbischofsheim auf.