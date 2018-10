Chorprojekt startet

Tauberbischofsheim.Für den festlichen Weihnachtsgottesdienst am Dienstag, 25. Dezember, um 10.30 Uhr in der Stadtkirche startet jetzt ein Chorprojekt in der Pfarrgemeinde St. Martin. Erste Probe ist am Donnerstag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr im Winfriedheim, Schafweg 1, großer Saal.

Zur Aufführung kommen achtstimmige Musikwerke barocker Komponisten und das „Agnus Dei” von Hans Leo Hassler aus der Missa „Octo vocum” (= acht Stimmen).

Ergänzt wird der musikalische Klang durch Bläser, wodurch die Doppelchörigkeit der Barockzeit authentisch umgesetzt und eine klanglich prachtvolle Fülle erreicht wird. Informationen beim Chorleiter Bezirkskantor Michael Meuser, Telefon 09341/12185. Ein Einstieg ist auch während des ganzen Oktobers möglich, allerdings sollte elementare Chorerfahrung vorhanden sein.

Weitere Verpflichtungen bestehen für die Teilnehmer nicht, die Noten werden zur Verfügung gestellt.

