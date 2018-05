Christus führt die Menschen auf dem Lebensweg

Anzeige

Tauberbischofsheim.Bei strahlend blauem Himmel wurde am gestrigen Donnerstag das Fronleichnamsfest auf dem Schlossplatz gefeiert. Kooperator Pater Kasimir Fieden freute sich, dass so viele Menschen zum Festgottesdienst gekommen waren.

Er stellte das Versprechen Jesu in den Mittelpunkt seiner Predigtworte: „Ich bin bei Euch alle Tage, bis zur Vollendung der Welt“. Das sichtbare Zeichen dafür sei in Brot und Wein zu sehen. Diese Worte ließen viele Menschen hoffen sowie Kraft und Halt finden und seien sicher auch der Anlass, zum Schlossplatz zu kommen. Christus begleite und führe die Menschen auf ihrem Lebensweg. Am Fronleichnamstag werde die Gegenwart im eucharistischen Brot verehrt. Wo viele in seinem Namen versammelt sind, sei Christus stets nahe.

Pater Kasimir erklärte die Bedeutung des Fronleichnamsfestes, warum Jesus in diesem Stück Brot, der Hostie, besonders nahe an den Menschen sei. Was sonntags in den Kirchen gefeiert werde, habe zu tun mit unserem Leben „draußen“, auf den Wegen und Plätzen, in der Öffentlichkeit. Diese Eucharistiefeier wurde ebenso wie die anschließende Prozession von der Stadt- und Feuerwehrkapelle unter der Leitung von Gustav Endres musikalisch mitgestaltet.