Coaching for Future am 18. und 19. März

tauberbischofsheim.Zukunftswerkstatt im Klassenzimmer: Das Programm „Coaching for Future“ bringt Berufsorientierung mit Technik zum Anfassen nach Tauberbischofsheim. Am 18. und 19. März ist eine MINT-Expertin am Schulzentrum am Wört zu Gast. Mit interaktiven Vorträgen, Experimenten zum Ausprobieren und Technik zum Anfassen stellt sie Ausbildungs- und Studienwege in Naturwissenschaften und Technik vor und zeigt, wie die Digitalisierung die Mint-Berufe verändert und wie die Jugendlichen an der Zukunft mitarbeiten können.

Den Mädchen und Jungen wird demonstriert, wie viel Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in Alltagsprodukten stecken und welche Berufe hinter Hightech-Lösungen für morgen stehen.

