Comedy-Abend mit „FrauAndrea“

Dittwar.Die dreitägigen Feierlichkeiten zum 850-jährigen Bestehen von Dittwar vom 19. bis 21. Juli bieten für die Besucher aller Altersklassen zahlreiche Höhepunkte. Bereits am Freitag, 19. Juli, sorgen die Vereine von Dittwar in der Laurentiushalle für einen „Comedy-Abend der Extraklasse“ mit „FrauAndrea“. Als eine Frau mit großem Herzen und noch größerer Klappe wundert sie sich über ansteigende Laktoseintoleranz und zunehmende Faktenignoranz. „FrauAndrea“ schwärmt von Liebe, Schönheit und dem Glück, genau hier und jetzt leben zu dürfen. Sie ist neu auf der Bühne, aber erfahren im Leben und vereint das Beste aus Mutter Teresa und Conan dem Barbaren. Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiss in Tauberbischofsheim, bei der Becksteiner Winzer eG in Beckstein, online bei www.eventim.de sowie bei Ina Hiersick (telefonisch ab 18 Uhr unter 09341/846301 oder per Mail an: fischerverein-dittwar@web.de).

