Dankbar über ein Resultat von über 13 000 Euro

„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“: unter diesem Motto fand auch in Tauberbischofsheim St. Martin die Sternsingeraktion statt – mit großem Erfolg. 13 137,42 Euro kamen zusammen.

Tauberbischofsheim. Diesmal beteiligten sich in der Kreisstadt in elf Gruppen über 55 Kinder und Jugendliche.

Während die Kinder und Jugendlichen bereits am Samstag unterwegs waren, trafen sie sich am Dreikönigstag zum Sternsingergottesdienst in der St. Martinskirche ein. In einem Anspiel kamen vier Kinder nacheinander mit jeweils einem Buchstaben des Wortes Peru auf einem Plakat nach vorn; die vier Buchstaben machten sowohl das Partnerland „P“eru deutlich, als auch Menschen, die trotz Behinderung „E“inzigartig sindund dass die Sternsinger trotz „R“egen „U“nter dem Motto „wir gehören zusammen“ unterwegs sind.

Auch Pater Kasimir Fieden stellte in den Mittelpunkt seiner Predigtworte das Partnerland Peru und Kinder mit Behinderungen, denen mit den Spenden geholfen werden kann. Der festliche Gottesdienst wurde auch mit den Fürbitten aktiv von den Sternsingern mitgestaltet, und am Ende erhielten sie nach dem Segen der Kreide auch den Segen für ihren Einsatz. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der „Band ohne Namen“ unter Leitung von Martina Wamser mitgestaltet. Danach gab es im Winfriedheim ein gemeinsames Mittagessen und wer wollte, durfte sich schwarz oder braun schminken lassen – dann schwärmten elf motivierte Sternsingergruppen in die verschiedenen Straßengebiete in St. Martin aus, zogen von Haus zu Haus, brachten den Segen und baten um Spenden für Kinder in Not.

Dankbar ist man für den derzeitigen Spendenstand von 13 137,42 Euro. Wer etwa durch Urlaub nicht angetroffen wurde, den Segen aber gerne noch am Hause hätte, kann sich noch im Pfarrbüro der katholischen Kirchengemeinde Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/92250 melden. bk

