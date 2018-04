Das Chorleben stets bereichert

Anzeige

Pülfringen.Die Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken, Waltraud Herold, nahm beim Liederabend im Pülfringer Dorfgemeinschaftshaus im Namen des Deutschen Chorverbandes, des Badischen Chorverbandes und des Sängerbundes Badisch Franken vor. Für 40 Sängerjahre sprach sie Karl Herberich den Dank und die Anerkennung der Chorverbände aus und überreichte die Ehrennadel und die Urkunde. In ihrer Laudatio würdigte sie die lange Treue zum Chorgesang, werde durch das Lied, den Menschen doch viel Freude geschenkt.

Wenn es dies gäbe, „Goldene Hochzeit mit dem Verein“, so könnte Hans Künzig diese in diesem Jahr feiern, so Waltraud Heroldin ihrer Laudatio für Hans Künzig, der seit 50 Jahren im Männerchor singt und den Verein durch Höhen und Tiefen in dieser langen Zeit mitgetragen hat. Sie erfülle es mit großer Freude ihm die Ehrennadel mit Urkunde überreichen zu dürfen und ihm Lob und Anerkennung zu zollen.

Der Vorsitzende des Männergesangverein Pülfringen, Robert Haas würdigte zunächst Karl Herberich, der seit seinem Eintritt in den Verein 1978, seine Stimme im ersten Tenor erklingen lässt, mit viel Freude am Singen in all den 40 Jahren, pflichtbewusst dem Verein dient und bereits 2004 zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Der Mangel an Nachwuchs in den einzelnen Stimmen, bereiten dem ältesten Sänger des Vereins Sorge, so der Vorsitzende Haas, der anschließend die Urkunde und Ehrengabe des Verein durch Hermann Haberkorn und Manfred Dörr überreichen ließ.