Das Engagement der Pädagogen gewürdigt

Tauberbischofsheim.In den Sommerferien ist Erholung angesagt, für Schüler und Lehrer, bis es nach der unterrichtsfreien Zeit wieder in alter Frische losgeht. Manche Lehrer beginnen nach den sechseinhalb Wochen wieder an ihrer alten Schule, andere Lehrer wechseln die Schule und wiederum andere Pädagogen haben noch viel mehr Erholungszeit vor sich, sie gehen in den verdienten Ruhestand.

Auch am Schulzentrum am Wört wird es im neuen Schuljahr Veränderungen geben, drei langjährige Mitglieder des Lehrerkollegiums wurden vor den „großen Ferien“ verabschiedet.

Diana Seitz

Diana Seitz war 14 Jahre lang am Schulzentrum, hier in der Werkrealschule, tätig. Vorrangig die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Englisch unterrichtete sie, bevor sie sich mit dem Großteil ihres Deputates den Kindern mit Migrationshintergrund in der Vorbereitungsklasse widmete.

Ab nächstem Schuljahr wird sie aufgrund eines Wohnungswechsels an der Gemeinschaftsschule in Ilsfeld pädagogisch wirken. Rektor Christian Wamser dankte ihr für ihre engagierte Arbeit.

Ricarda Beisler

Eine längere Erholungszeit hat Ricarda Beisler vor sich, die in den Ruhestand verabschiedet wurde. Seit 1993, also bereits seit 26 Jahren, arbeitete sie in Tauberbischofsheim. Hier wirkte sie am Schulzentrum in der Realschule, und das immer mit vollem Einsatz, wie Wamser ausdrücklich betonte. Sie zeigte sich engagiert, zäh und durchsetzungsfähig. Entscheidungen wurden von ihr immer im Sinne einer Lösung hinterfragt, oft unterbreitete sie der Schulleitung ihre Gedanken bezüglich der Weiterentwicklung des Unterrichts. Das sogar nachts, allerdings zum Glück nur per Mailkontakt, wie der Schulleiter schmunzelnd anmerkte. Für ihr Engagement, zum Beispiel in den Fächern MUM, AES oder Englisch, dankte Rektor Wamser der scheidenden Pädagogin.

Klaus Kirchner

Ein anderes Urgestein der Realschule wird nach den Sommerferien auch nicht mehr in offizieller Funktion, aufgrund seiner Pension, am Schulzentrum arbeiten: Klaus Kirchner, Mathematik- und BK-Lehrer, aber vielen auch bekannt als Gründer und Bandleader der Rock-AG.Für diese wird er allerdings auch nach der Sommerpause weiterhin tätig sein.

Seit 1987, also 32 Jahre lang, unterrichtete Kirchner Realschulkinder in Tauberbischofsheim – immer fleißig, zielstrebig und dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule verhaftet. „Ein Mensch“, betonte Wamser, „der mit großer Ruhe auf die Menschen eingeht, ihnen zuhört und als Teamplayer immer darauf bedacht ist, Lösungen zu finden.“

Verständnis für Schüler

Kooperationsbereitschaft, Freundlichkeit und Verständnis zeichneten ihn aus, und ein besonders schöner Abschluss seiner dienstlichen Karriere war es, dass er als letzte Handlung mit der Rock-AG bei der Grundsteinlegung des Gebäudes spielen durfte, in dem die neuen Musikräume beherbergt sein werden. Auch ihm dankte Wamser.

Alle drei verabschiedeten Lehrer erhielten Präsente, von der Schulleitung und den Kollegen. szaw

