Das Für und Wider des Handyverbots im Unterricht erörtert

Anzeige

Tauberbischofsheim.Worauf kommt es beim Verfassen von Texten an? Was muss man beachten, damit ein Bericht ausgewogen ist, und der Leser sich ein umfassendes Bild machen kann? Wie schreibe ich einen Brief, damit meine Argumentation für den Adressaten nachvollziehbar ist? Mit dieser Thematik beschäftigte sich die Schreibwerkstatt im Rahmen des FN-Projekts „Klasse Azubis“ an der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim.

Bei Schülern bietet sich natürlich das Handy als Thema an und da es sich um Schüler und Auszubildende handelt, natürlich das Handyverbot im Unterricht oder bei der Arbeit. Auch an der Kaufmännischen Schule gibt es in der Schulordnung ein solches Handyverbot für den Unterricht. Nun sollten die Auszubildenden zunächst Argumente für und gegen das Verbot sammeln. FN-Redakteurin Melanie Müller und Volontär Marcel Sowa standen mit Rat und Tat zur Seite und gaben hilfreiche Tipps. Im Nu waren zahlreiche Argumente sowohl für als auch gegen das Handyverbot gefunden.

Als die zwei wesentlichen Argumente für das Handyverbot kristallisierten sich Unhöflichkeit und Ablenkung heraus. Vor allem auch am Arbeitsplatz erachteten es die Auszubildenden als unhöflich, wenn man im Beisein oder im Gespräch mit Kunden ständig am Handy ist. Weiter führten die jungen Erwachsenen ins Feld, dass das Handy vom Unterricht ablenken würde, die Schüler dann nicht konzentriert genug bei der Sache wären. Auch würde es mitunter den Unterricht stören.