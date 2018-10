Das Kartell der Kaufleute

Tauberbischofsheim.Die fränkischen Weinhändler, und darunter auch Kaufleute aus Tauberbischofsheim, gehörten im 18. Jahrhundert zu den bedeutendsten ihre Zunft. Das legte Dr. Christian Naser vom Institut für deutschen Philologie an der Universität Würzburg den interessierten Zuhörern beim Festakt des Frankenbundes in der Schlossdiele dar. Der ausgewiesene Kenner hat auch in der Kreisstadt viele Spuren von wirtschaftlichen Beziehungen der wichtigen Weinhändler erforscht, wie er in seinem Vortrag „Das Weinhändlerkartell – Die Anklage der Stadt Frankfurt im Jahr 1718“ verdeutlichte.

Unter den 30 Weinhändlern, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts den Frankfurter Weinmarkt aufbauten, stammte die Hälfte aus dem Oberamtsbezirk Bischofsheim. Alle verzollten rund 1300 Fuder, also rund 1,2 Millionen Liter der edlen Tropfen. Unter den fünf 1718 angeklagten Weinhändlern, die auf dem Weinmarkt illegal mit Pfälzer Wein gehandelt haben, waren mit Georg Bögner und Matthieu Chandelle auch zwei aus Tauberbischofsheim.

1722 und 1726 kam es zu weiteren Konfrontationen mit der Stadt Frankfurt, wie der Referent unterstricht. Man befürchtete, der fränkische Wein sollte in Misskredit gebracht werden. Daher holten sich die Kaufleute Unterstützung beim Würzburger Fürstbischof, man erwog sogar einen Handelsboykott.

Dr. Naser ging auf die vielfältigen Verwandtschaftsbeziehungen ein. So habe man durch Heirat ein gut funktionierendes Kartell erschaffen. Die Bedeutung der Franken sah Naser auch in der Intervention sowohl durch den Würzburger Bischof als auch der Mainzer Kurfürst gegen das Frankfurter Vorgehen.

Die wissenschaftliche Arbeit hatte Naser auch zu architektonischen Hinterlassenschaften geführt, wie das Bögner-Haus in Tauberbischofsheim oder das Buchler-Haus in Gerlachsheim. Am Beispiel des Bögner-Hauses zeigte er die besondere Architektur der Weinkontore. Doch vieles sei unwiederbringlich zerstört. Er würdigte Josef und Eleonore Seubert für ihren Einsatz um das Buchler-Haus.

Der Vielfalt des tauberfränkischen Dialekts hatte sich Roland Veith verschrieben. In Mundartgedichten von Josef Dürr wurde dies wirkungsvoll deutlich. dib

