Das Miteinander war im Mittelpunkt

Tauberbischofsheim.Zum Abschluss der Sommersaison fanden auf der Anlage des TC Tauberbischofsheim wieder die allseits beliebten Clubmeisterschaften bei perfektem Tenniswetter statt.

Da nicht das Gegeneinander, sondern das Miteinander im Vordergrund stehen sollte, wurden die Mixedpaarungen vor Turnierbeginn ausgelost. So spielten jung und nicht mehr ganz so jung, gut und noch nicht ganz so gut miteinander. Eine perfekte Gelegenheit, sich besser kennenzulernen oder etwas dazuzulernen.

Gewinner? Gab es natürlich auch. In einem spannenden Finale setzten sich Stefanie Linhart und Axel Vogt gegen Sandra Popp und Lukas Fleck durch.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018