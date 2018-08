Das Programm im Überblick

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Fußwallfahrt durch das Dekanat rückt näher: Eine Woche lang werden die Pilger vom 2. bis 8. September durch das Dekanat unterwegs sein: An den Abenden feiert die Pilgergruppe zusammen mit allen Interessierten aus den Gemeinden Gottesdienst und anschließend wird man sich in Dialogrunden mit aktuellen kirchlichen Themen auseinandersetzen. Die Ergebnisse dieser Themenrunden sollen dann als „Herdenbrief“ an Erzbischof Stephan Burger weitergeleitet werden.

Unterwegs ins Gespräch kommen

Übernachtet wird in Gemeindehäusern und öffentlichen Einrichtungen. Vor Ort gibt es in den einzelnen Gemeinden auch Verantwortliche, die sich um die Verpflegung kümmern und ein Begleitteam sorgt für den Gepäcktransport, so dass nur der Verpflegungsrucksack auf den Tagesetappen mitgetragen werden muss.

Die jeweiligen Gesprächsabende sind öffentlich, so dass auch Nichtpilger aus den gastgebenden Gemeinden und den Gemeinden des ganzen Dekanats daran teilnehmen können.