„Das Soli-Café ist eine großartige Sache“

Impfingen.„Wenn ich die Welt auch nur ein klein wenig besser machen kann, so habe ich viel erreicht“, sagte Dekan Gerhard Hauk, als er bei seinem Grußwort die fünfjährige Arbeit des Projekts „Solidaritäts-Café (Soli-Café) Impfingen“ mit den Initiatoren Bernhard und Franziska Speck sowie deren Kooperationspartnern, den Nächstendienst St. Nikolaus Impfingen und Mitgliedern des KAB-Ortsverbandes Tauberbischofsheim, würdigte.

Unter dem Motto „Den Menschen Hoffnung geben – Für eine Kultur der Solidarität – Wo die Kirchengemeinde lebendig wird“ erläuterte Bernhard Speck bei einer kleinen Jubiläumsfeier im gut besetzten Pfarrheim die Entstehungsgeschichte, das Konzept und die Ziele des Projekts.

Zum einen sei es ein Anliegen gewesen, in Impfingen einmal im Monat an den Sonntagen im Winterhalbjahr einen Raum der Begegnung zu schaffen, wo sich jüngere und ältere Gemeindemitglieder treffen und ins Gespräch kommen. Zum anderen sei damit der Wunsch verbunden, in einer guten Atmosphäre den Solidaritätsgedanken mit den Benachteiligten vor Ort und in der „Einen Welt“ zu stärken. Auslöser dieser Idee, so Speck weiter, sei eine Reise mit seiner Frau Franziska nach Peru gewesen, bei der sie „verschiedene, unterstützungswürdige soziale Projekte“ kennen lernten.

Sorgfalt und Ideenreichtum

Aus dieser Motivation heraus sei dann im September 2013 zum ersten Solidaritäts-Café ins Impfinger Pfarrheim eingeladen worden, so Speck. „Bohnen erzählen von einer besseren Welt“, lautete das Thema.

In einer Bildpräsentation berichtete damals das Ehepaar Speck über den arbeitsintensiven Kaffeeanbau im Norden Perus. Der Erlös dieses Nachmittags wurde an „Misereor“ gespendet, das die Kaffeebauern unterstützt. Der nächste Soli-Café wurde am 17. November 2013 vom Vorstandsteam des Vereins „Nächstendienst St. Nikolaus“ mit Ruth Bundschuh, Elisabeth Heid, Maria Henneberger, Ute Baunach, Anna Fünkner, Edeltraud Kemmer und anderen zum Thema „Elisabeth von Thüringen“ gestaltet.

Der Erlös ging an ein Kinderprojekt von Schwester Maria van der Linde in Lima. Anschließend ließ Bernhard Speck in Wort und Bild die insgesamt 28 Veranstaltungen der „Fünf-Jahre-Soli-Café auf anschauliche Weise Revue passieren. Dabei wurde deutlich, mit wie viel Sorgfalt und Ideenreichtum die vielseitigen Themen ausgewählt und mit wie viel Einsatz die Nachmittage von allen Beteiligten gestaltet waren.

Die Themen reichten von sozialen Projekten in Südamerika, Afrika und Asien, über Natur und Umwelt bis hin zu Veranstaltungen mit religiösen, gesanglichen und humoristischen Schwerpunkten. Die Referenten, die sich mit großem Engagement für benachteiligte Menschen einsetzten, hätten ihre Projekte überzeugend vorgestellt. In der Regel seien 25 bis 35, manchmal auch 40 Teilnehmer anwesend. Insgesamt hätte ein Erlös von nahezu 8000 Euro an „Soziale Projekte“ überwiesen werden können.

Speck dankte allen, die durch ihre ehrenamtliche Mitarbeit in der Küche und bei der Bewirtung sowie durch Kuchen- und Geldspenden diesen Erfolg ermöglichten. Der Erlös des Jubiläums-Soli-Cafés geht zum einen an das Projekt „Salam – Frieden für die Seele“ sowie an ein Schulprojekt in Ruanda der Reiner- Meutsch-Stiftung.

Anschließend stellte Kassenprüfer Kurt Baumann (Tauberbischofsheim) fest, dass „eine sehr gute und ordnungsgemäße Kassenführung vorgelegen“ habe. Die von ihm beantragte Entlastung der Kasse des Soli-Cafés unter Leitung von Bernhard Speck wurde einstimmig erteilt. Auch von Pfarrer Gerhard Hauk gab es ein großes Kompliment für das umfangreiche Spektrum der Themen, für die gelungenen Nachmittage, an denen sich viele sehr engagiert beteiligt hätten.

Das Ehepaar Speck und andere Verantwortliche hätten das Projekt Soli-Café mit „Herzblut“ betrieben, so dass sich andere hätten begeistern lassen. „Die Solidarität hat sich in Impfingen festgesetzt“, erklärte der Geistliche

. „Für diese großartige Sache“ sprach er ein „persönliches Vergelt‘s Gott“ sowie den Dank der Pfarrgemeinde aus. ga

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018