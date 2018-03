„Das System ist völlig außer Kontrolle“

Das Medieninteresse bei der von der „Soko Tierschutz“ veranstalteten Podiumsdiskussion in Tauberbischofsheim war groß. © Susanne Sohns

Tauberbischofsheim.Der Verein „Soko Tierschutz“ veranstaltete am vergangenen Sonntag eine Podiumsdiskussion zum Thema „Tierquälerei in deutschen Schlachthöfen – Gibt es Lösungen?“ im Hotel „Adlerhof“. Eingeladen waren Vertreter der Politik, Bürger, Fleischindustrie, des Schlachthofs und der Behörden. Das Ziel der Veranstaltung war es, alle Akteure an einen Tisch zu bekommen, drängende Fragen zu klären und den

...

Sie sehen 6% der insgesamt 6846 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018