Das Training zahlte sich nun aus

tauberbbischofsheim.Nach der Prüfung der „Großen“ waren jetzt die kleiner Kämpfer der TSV-Karateabteilung dran und es war eine tolle Prüfung in der Grundschule am Schloss in Tauberbischofsheim. Alle demonstrierten dem Prüfer, was sie in den drei Sektionen des Karate drauf haben: in der Kata (Form), den Grundschultechniken und dem Partner-Kampf. Darüberhinaus galt es bei theoretischen Fragen zu bestehen.

Nach dem Durchlaufen aller Prüfungsanforderungen bestanden ihre erste Prüfung Robert Scholz, Simon Wolf und Tamercan Tokgöz. Sie sind jetzt stolze Träger des weiß-gelben Gürtel. Die zweite Prüfung und damit den weiß-orangenen Gürtel absolvierte Felicita Schwarzbach. Die höchste Kindergürtelfarbe, weiß-grün, erkämpften sich Sebastian Spies, Levi Heilig, Linus Penz, Leopold Prößner und Nico Spang. Nach tollen Leistungen erreichten Tim und Lea Ertl, Leo Kohler, Francesca Schwarbach und Sina Götzelmann ihren ersten vollfarbenen Gürtel und sind mit dem Gelbgurt jetzt endlich Mitglieder im Karateverband DJKB. Nele Deiner ging eine Stufe weiter und nach ganz tollen Leistungen bestand sie den grünen Gürtel. Einen Tag später wurden im Distelhäuser Training Finn Kern, Silja und Till Markel, Erik Rosta und Lian Fünkner in den Stand der Gelb-weißen-Gürtel erhoben. Nunn dürfen alle Prüflinge ihren neuen Gürtel tragen, wobei es jetzt natürlich gilt das Niveau der Kämpfer im wöchentlichen Training zu festigen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019