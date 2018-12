Das Unternehmen neu ausrichten

Gregor Baumbusch wird ab 1. Januar als Vorstandsvorsitzenderan der Weinig-Spitze stehen. Er soll das Tauberbischofsheimer Unternehmen an die Herausforderungen im Markt anpassen.

Tauberbischofsheim. ln seiner Sitzung am Dienstag hat der Aufsichtsrat der Michael Weinig AG Gregor Baumbusch ab dem 1. Januar zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Dies teilte der Vorsitzende des Aufsichtsrates Thomas Bach nach einem Beschluss des Aufsichtsrates mit.

Nachhaltige Stärkung

Gregor Baumbusch hat vom Aufsichtsrat den Auftrag bekommen, die Unternehmensstrategie an die neuen Herausforderungen im Markt anzupassen und Weinig im Hinblick auf die Digitalisierung weiter zu entwickeln. Somit wird eine nachhaltige Stärkung der Weinig Gruppe mit den beiden Marken Weinig und Holzher gewährleistet.

„Der gesamte Aufsichtsrat hat volles Vertrauen, dass Gregor Baumbusch in seiner neuen Position das Unternehmen in diesem Sinne ausrichten und in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.“, erklärte Thomas Bach.

Zuvor hatte Gregor Baumbusch dem Aufsichtsrat erste Leitlinien einer neuen Unternehmensstrategie vorgestellt. Er wird auch in seiner neuen Funktion als Vorsitzender des Vorstands seine bisherige Verantwortung für Vertrieb und Marketing wahrnehmen. Zusätzlich wird Baumbusch interimistisch die Funktion des Vorstands Technik übertra-gen, bis diese Stelle wieder neu besetzt ist.

„Gregor Baumbusch hat eine große Aufgabe übernommen. Der Aufsichtsrat ist sich sicher, dass er mit ihm dafür die richtige Persönlichkeit gefunden hat. Gregor Baumbusch zeichnet sich durch hohe vertriebliche und technische Kompetenz sowie Durchsetzungskraft und Teamfähigkeit aus, was für den angestrebten Wandel optimale Voraussetzung ist. Wir wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns auf die weiterhin konstruktive und vertrauensvoIle Zusammenarbeit“, ergänzte Bach.

Gregor Baumbusch bedankte sich für das ihm entgegengebrachte große Vertrauen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, der ich mich zusammen mit der starken, engagierten Weinig Mannschaft mit vollem Einsatz stellen werde“, so Baumbusch. mwg

