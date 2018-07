Das Ziel nicht aus den Augen verlieren

Anzeige

Tauberbischofsheim.Für 66 Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums Tauberbischofsheim hieß es bei einer von den Schülern selbst gestalteten Feier von der Schule und ihren Lehrern Abschied zu nehmen. Die Festhalle war zu diesem Zweck besonders schön geschmückt und alle, die den Abiturienten wichtig waren, Eltern, Verwandte, Freunde waren gekommen, um diesen besonderen Tag gemeinsam zu feiern. Locker und gewandt führten die Absolventen selbst durch das Programm, das vom Schulleiter Robert Dambach sowie den als Moderatoren fungierenden Abiturienten Anna Haberkorn und Jan Malki mit der Begrüßung der Gäste eröffnet wurde.

Kompetenzen ausbauen

In seiner Rede bat der Schulleiter die Abiturienten zunächst, bevor sie in die Zukunft blickten, sich noch einmal an die Vergangenheit zu erinnern – an die drei Jahre Schulzeit auf dem Wirtschaftsgymnasium: „Ihr habt euch bei uns am Wirtschaftsgymnasium in den letzten drei Jahren um einen Gewinn an fachlichen Kompetenzen und an Wissen, um einen Gewinn an persönlichen Kompetenzen wie Durchhaltevermögen, Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit sowie um einen Gewinn an sozialen Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Freundlichkeit und Toleranz bemüht.“

Neuer Lebensabschnitt

Für den neuen Lebensabschnitt wünschte der Schulleiter den Abiturienten, dass sie diesen Zuwachs an Kompetenzen noch ausbauen können, denn das sei ein großer Gewinn für die Gemeinschaft. Dazu zitierte Dambach den CNN-Journalisten Anderson Cooper, der mahnte, dass man nicht glauben solle, dass der nächste Schritt der allerwichtigste ist. Man werde Pfade nehmen – so auch die Abiturienten –, die im Endeffekt nirgendwohin führten. Man werde Dinge ausprobieren, nur um festzustellen, dass sie nicht funktionierten. Das sei allerdings nicht schlimm, denn genauso müsse es sein.