Den Aufstieg in die Bezirksklasse perfekt gemacht

Tauberbischofsheim.Die Mädchen-Riege der TSV Turnabteilung hat den Aufstieg in die Bezirksklasse geschafft.

Anfang Juli turnten die Mädels vom TSV Tauberbischofsheim in Mannheim den Liga-Endkampf der Regioklasse 1. Hier turnten acht Vereine um Platz eins und zwei um am Relegationswettkampf um den Aufstieg in die Bezirksklasse mit zu turnen. Platz eins ging eindeutig an die TSG Seckenheim. Ein Kopf an Kopf Rennen lieferten sich der TV Mosbach und die TSV-Turnerinnen. An diesem Tag hat es nicht sollen sein die Mädchen aus Tauberbischofsheim schafften es um knappe zwei Zehntel nicht und landeten somit auf Platz drei hinter dem TV Mosbach.

Die Chance auf den Relegationswettkampf, um am Aufstieg in die Bezirksklasse mit zu turnen, bestand jedoch noch. Denn es war möglich, dass ein anderer Verein nicht an der Relegation teilnehmen möchte. Nach einer Woche dann der erfreuliche Anruf bei Trainerin Kristina Greco. Die Turnerinnen aus Tauberbischofsheim dürfen als Drittplatzierte in der Regioklasse 1 nach Donaueschingen fahren. Die Aufregung war bei allen groß, denn nun hieß es, noch schnell die Übungen umstellen da in der Relegation schwierigere Anforderungen galten. Alle trainierten noch mal hart um das Beste aus sich rauszuholen. Für alle stand fest, dass dies ein tolles Erlebnis wird und es hieß an diesem Tag „No risk no fun“.

Bei diesem Wettkampf stand eindeutig der Spaß im Vordergrund. Die Mädels wollten ihr Bestes geben, um nicht Letzter zu werden. Denn die Mannschaft musste mit nur fünf Turnerinnen die lange Reise nach Donaueschingen antreten. Mit dabei waren Samira Badri, Anna Wamser, Alicia Rupp, Kristina Hofmann und Lena Hofer.

Aufregung und Anspannung

Schon bei der Hinfahrt war die Aufregung und Anspannung bei allen zu spüren. Doch alle gingen gut gelaunt und mit voller Energie in das Einturnen. Trainerin Kristina Greco war nach dem Einturnen optimistisch und motivierte die Mädels noch einmal. Der TSV hatte an diesem Tag nichts zu verlieren, sondern konnte nur gewinnen.

Das erste Gerät der Sprungtisch lief wie gewohnt gut und auch am Stufenbarren konnten die TSV-Turnerinnen ihre Trainingsleistungen souverän abrufen. Am dritten Gerät dem Schwebebalken war die Devise „oben bleiben“. Doch machten die Tauberanerinnen dem sogenannten Zitterbalken alle Ehre und mussten insgesamt sechs Stürze in Kauf nehmen. Die Enttäuschung war allen ins Gesicht geschrieben. Nun hieß es, abhaken und noch mal volle Konzentration auf das letzte Gerät dem Boden. Hier lief wieder alles nach Plan und die Mädels turnten sauber und konzentriert ihre Übungen mit Höchstschwierigkeiten wie Flick Flack und Salto vorwärts und rückwärts.

Dann hieß es noch auf die Siegerehrung warten. An diesem Tag starteten zwölf Vereine aus vier Bezirken, mit dabei waren: TSG Seckenheim, TV Schonach, TV Mosbach, TV Wolfenweiler-Schallstadt, Freiburger Turnerschaft, TV Haslach, TV Knielingen, TV Ortenberg, TG Neureut, TB Wyhlen, TV Bretten und der TSV Tauberbischofsheim. Platz eins bis acht steigt in die Bezirksklasse auf.

Das Leistungsfeld war sehr dicht und nur wenige Zehntel lagen zwischen den Platzierungen. Gespannt warteten alle auf die Siegerehrung. Am Ende hieß es völlig unerwartet für die Mädels aus Tauberbischofsheim Platz sechs und somit der Aufstieg in die Bezirksklasse. In der Einzelwertung wurde Samira Badri hervorragende sechste aus dem gesamten Teilnehmerfeld. Die Freude war bei allen riesig, denn damit hatte wirklich niemand gerechnet.

Den Turnerinnen aus Tauberbischofsheim ist mit dem zweiten Aufstieg in Folge der Durchmarsch in die Bezirksklasse gelungen. Nun geht es für alle in die wohlverdiente Sommerpause um im September wieder mit voller Energie ins das Training einzusteigen. tsvt

