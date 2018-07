Den Blick hinter die Nachricht geschult

Anzeige

177 junge Leute an vier Berufsschulen beteiligten sich am Projekt „Klasse Azubis“, 40 davon an der Kaufmännischen Schule. Besonders engagierte Teilnehmer erhielten nun eine Urkunde.

Tauberbischofsheim. „Zeitung lesen erweitert den Horizont“, hob Wolfgang Berger, der langjähriger Außenstellenleiter der Landeszentrale für Politische Bildung in Heidelberg war, sich in den vergangenen Monaten um das Quiz kümmerte und die Ergebnisse auswerte, bei der Übergabe der Urkunden an besonders engagierte Schüler in Tauberbischofsheim hervor. Sie haben seit September letzten Jahres am Projekt „Klasse Azubis – Schlaue Köpfe fördern“ teilgenommen. Die Kaumännische Schule hatte sich daran ebenso beteiligt wie zwei weitere berufliche Schulen im Main-Tauber- und eine im Neckar-Odenwald-Kreis.

Wissenswertes zur FN-Initiative „Klasse Azubis“ ist eine Initiative für Auszubildende. Sie wurde von der Dr. Haas Mediengruppe ins Leben gerufen, zu der auch die FN gehören. Das Kooperationsprojekt ermöglicht den jungen Teilnehmern ein Jahr lang über Smartphone, Tablet oder PC den Zugriff auf die Digitale Zeitung der FN. Allgemeinbildung und Textverständnis sollen gefördert, die Kommunikationsfähigkeit ausgebaut und die Kompetenz für Problemstellungen gesteigert werden. Alles Faktoren, die laut Experten für eine erfolgreiche Karriere entscheidend sind. Ein monatliches Online-Quiz sollte zeigen, was bei der Zeitungslektüre hängen geblieben war. Acht Wissenstests standen an. 177 Auszubildende aus Wertheim, Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Buchen nahmen an dem Projekt teil. Die durchschnittliche Teilnehmerquote lag im Main-Tauber-Kreis zwischen 59 und 91 Prozent. Richtige Antworten gaben im Schnitt drei Viertel der Teilnehmer. eli

Medienkompetenz das Ziel

„Der Umgang mit den zahlreichen Medienformaten und -kanälen, vor allem im Internet, sowie die Menge an Informationen macht es zunehmend schwieriger, zu erkennen, was seriöse Berichterstattung ist“, hob Albrecht Rudolf, stellvertretender Schulleiter und Leiter der Berufsschule hervor. Es sei gerade für junge Leute wichtig, Medienkompetenz zu haben und Nachrichten einordnen zu können. Die Auszubildenden hätten sich nun intensiv mit dem Thema Zeitung beschäftigt und dadurch eine wichtige Erfahrung im Umgang mit den Medien gemacht.