Den eigenen Horizont ganz wesentlich erweitert

Anzeige

Bevor es allerdings ans Singen ging, forderte der Coach die volle Aufmerksamkeit der Chorsänger mit Rhythmus- und Sprechübungen. Hierbei wurde nicht nur deutlich, wie wichtig ein gewisses Taktgefühl für gemeinsames Musizieren ist, sondern durch das rhythmische Stampfen mit den Beinen befanden sich die Workshop-Teilnehmer gleich in einem ordentlichen, lockeren Sängerstand.

Anschauliche Erläuterungen

Bach erläuterte humorvoll und anschaulich, welche Vor- und Nachteile bestimmte Körperhaltungen für das Singen haben. So brauche es eine gewisse Körperspannung, gleichzeitig aber auch einen offenen, weiten Brustkorb und ein stützendes Zwerchfell, um den Atem gezielt steuern und somit Tonhöhen und -längen entsprechend variieren zu können.

Der erfahrene Stimmbildner und Chorleiter betonte hierbei immer wieder, dass ein Chor keine homogene Masse sei, sondern aus vielen Individuen bestehe, die sich alle auf ihre ganz eigene Art und Weise beim Singen wohlfühlen müssen.

Die Sänger durften dies gleich darauf natürlich selbst ausprobieren: Sie wurden dazu animiert, unterschiedliche Körperhaltungen – von Stehen in Sängerhaltung, geradem Sitzen oder auf die Stuhllehne zurückgelehnt – beim Singen einzunehmen und die für einen jeden angenehmste Position herauszufinden.

Des Weiteren wurde auch am unterschiedlichen und ausgewogenen Chorklang gearbeitet. Verschiedene Kompositions- und Musikstile verlangen hierbei von den Sängern jeweils unterschiedliche Techniken und je nach Tonhöhe auch ein gewisses „sängerisches Durchsetzungsvermögen“.

Patrick Bach, dessen eigene Ausbildung von afrikanischer Chormusik über klassischen Gesang bis hin zu Pop- und Jazzstücken nahezu alle Stilistiken beinhaltet hat, verstand dies an aktuellen Stücken unter anderem von Andreas Bourani, Helene Fischer und Max Giesinger eindrucksvoll zu verdeutlichen. So forderte er zum Beispiel die dunkleren Altstimmen heraus, mehr Kraft in die Stimme zu legen, ließ die Männerstimmen mit viel Gefühl erklingen und dämpfte zugleich die hellen Sopranstimmen, um einen ausgewogenen Klang zu erzeugen.

Volumen gefordert

Bei einer weiteren Übung war hingegen dann volles stimmliches Volumen von den Sopranstimmen gefordert und alle Chorsänger hörten sofort, wie sich der Ausdruck und die Bedeutung desselben Stückes veränderten.

Alles Neuerlernte setzten die Chorsänger am Ende des Tages direkt bei einem Hit-Medley bekannter Sommerlieder – gesetzt von Patrick Bach – ein und zeigten hiermit direkt, was sie ab sofort in den wöchentlichen Chorproben auch weiterhin umsetzen werden.

Im Namen aller Sänger bedankte sich der Gruppenvorsitzende der Sängergruppe IV, Alexander Schwarz, bei Seminarleiter Patrick Bach für einen durchweg humorvollen, überaus lehrreichen und vor allen Dingen sangesfreudigen Workshop. mawa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.05.2018