Den Engelberg erwandert

Tauberbischofsheim.Von Miltenberg zur Wallfahrtskirche auf dem Engelberg und zurück, so war die Wanderung des Spessartvereins mit insgesamt rund zehn Kilometern im Wanderplan angekündigt.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten am Sonntagmorgen die Wanderführer Bert und Cordula Keller am Bahnhof 57 wanderfreudige Spechte zur Abfahrt mit dem Zug nach Miltenberg begrüßen. Die ausgewählte Strecke zum Engelberg führte nicht über die bekannten 612 Stufen, sondern sehr abwechslungsreich auf dem Fränkischen Marienweg und einer Teilstrecke des Rotweinwanderweges.

Herrliche Wanderwege

Durch Weinberge und auf herrlichen Waldwegen, immer sanft den Hang entlang konnten die Spechte den Frühlingstag in der erwachenden Natur richtig genießen. Auf etwa halber Wegstecke wurde an der Maria-Hilf-Kapelle eine kleine Rast eingelegt und bald war dann auch das Ziel erreicht. Gemeinsam statteten die Spechte der bekannten Wallfahrtskirche einen Besuch ab und nach einigen gemeinsam gesungenen Liedern war es Zeit für die Einkehr. In der rustikalen Klosterschänke und dem Biergarten stärkten sich die Spechte an den angebotenen Spezialitäten und dem bekannten Klosterbier. Anschließend bestand noch Gelegenheit, sich auf dem Gelände rund um die Klosterkirche umzusehen, ehe der Rückweg nach Miltenberg bergab wieder auf Teilen des Fränkischen Marienweges angetreten wurde. fl

